SIRACUSA: RUBA ALCUNE PAIA DI SCARPE E VIENE ARRESTATA, LA POLIZIA SI COMMUOVE E LE FA UN REGALO
Ruba alcune paia di scarpe in un negozio, a Siracusa, per un valore di trecento euro. La polizia la arresta per furto aggravato, come previsto dal codice: ma dopo le formalità di rito gli agenti, commossi dalla sua storia, comprano un paio di scarpe da bambino e alcuni vestitini e li regalano alla donna di 21 anni.
La donna aveva rubato, in un negozio in viale Teracati, sette paia di scarpe, tra cui alcune per bambini.
Dopo la convalida dell’arresto, è stata rimessa in libertà.
Alla giovane è stato notificato un foglio di via obbligatorio.