SIRACUSA: Rubavano gasolio dai pullman, arrestati due autisti dell’Ast

I carabinieri della Stazione di Solarino, a conclusione di una mirata attività info-investigativa hanno arrestato in flagranza di reato due dipendenti ed autisti dell’Azienda Siciliana Trasporti per aver travasato carburante dal serbatoio di un autobus di linea a quello di un’auto privata al termine della corsa che collega i comuni di Siracusa, Floridia e Solarino.

Una modalità operativa consolidata, e che andava avanti ormai da tempo, quella messa in atto da i due dipendenti AST, entrambi avolesi incensurati di 43 e 48 anni, che approfittavano di un momento in cui il mezzo di linea snodato era vuoto per svasare parte del gasolio del mezzo all’interno del serbatoio di un auto privata, pensando che la differenza di carburante non fosse notata.

Anche ieri pomeriggio, alle 14.30 circa, il pullman snodato si è fermato in corrispondenza di un’utilitaria parcheggiatasi qualche minuto prima nei pressi di un accesso ad un fondo agricolo, avvolgendo quasi completamente l’auto e impedendo quindi ad occhi indiscreti la vista di ciò che stesse accadendo fra i due veicoli.

Questa volta però c’erano i Carabinieri ad aspettarli che hanno assistito a tutta la scena ed hanno dichiarato quindi in arresto entrambi gli uomini per aver commesso il reato di peculato.

Accompagnati presso i locali della Stazione di Solarino per le incombenze di rito, i due dipendenti AST sono stati sottoposti agli arresti domiciliari così come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Siracusa.