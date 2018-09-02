SIRACUSA: SCONTRO AUTO-CALESSE, MUORE AGRICOLTORE 29 ENNE

Nello scontro tra un'auto e un calesse, avvenuto sulla provinciale tra Rosolini e Modica, nel Siracusano, è morto un agricoltore di 29 anni, Carmelo Maltese, sposato e padre di due bambini. Maltese st...

Nello scontro tra un'auto e un calesse, avvenuto sulla provinciale tra Rosolini e Modica, nel Siracusano, è morto un agricoltore di 29 anni, Carmelo Maltese, sposato e padre di due bambini. Maltese stava rientrando da una passeggiata mattutina, quando poco prima del bivio per l'Eremo di Croce Santa, una Ford Fiesta, che procedeva nella stessa direzione, l'ha tamponato. Maltese è stato sbalzato oltre un muro a secco che delimita la carreggiata. Il conducente dell'auto ha chiamato i soccorsi, ma l'impatto per l'agricoltore è stato fatale. La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo.