SIRACUSA: SCONTRO FRONTALE CON UN CATANESE, MUOIONO CONIUGI

Un impatto frontale molto violento sulle cui cause sta indagando la Procura di Siracusa è costato la vita ad Armando Tropea, 62 anni, e a Maria Pia Reale, 59, marito e moglie, vittime di un incidente stradale ieri sera intorno alle 20.30 sulla strada statale 115, ingresso sud di Siracusa.

Entrambi originari di Siracusa, vivevano a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara: lui era il direttore nazionale della divisione stampa e digital locale della Manzoni, la società che si occupa della raccolta pubblicitaria per “La Repubblica”, lei era un’insegnante.

La coppia, che era a bordo di uno scooter, è stata centrata da una macchina, condotta da un 40nne originario di Catania, che proveniva nel senso opposto di marcia e forse stava compiendo una manovra di sorpasso.

Il sostituto procuratore Vincenzo Nitti lunedì darà l’incarico per l’autopsia.