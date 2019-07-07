SIRACUSA, SCOOTER SI SCHIANTA CONTRO UN'AUTO: MUORE UN RAGAZZO DI 32 ANNI
Incidente mortale nella notte a Sircausa.
A perdere la vita Marcolino D’Angeli. Era alla guida del suo scooter quando ha perso il controllo del mezzo in seguito ad un urto con una Yaris che procedeva in direzione opposta.
La moto è stata sbalzata a diverse decine di metri di distanza dal luogo dell’incidente.
D’Angeli indossava il casco, secondo diverse testimonianze. Non è purtroppo bastato.
Soccorso da personale del 118 è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Poi il decesso, sopraggiunto a causa delle ferite riportate. Le indagini sono affidate alla Polizia Municipale, intervenuta per i rilievi del caso.
I due mezzi, l’auto e lo scooter, sono stati posti sotto sequestro.
La Procura ha aperto un fascicolo, D’Angeli lascia due figli.