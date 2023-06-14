SIRACUSA SPORCIZIA E BLATTE, CHIUSO RISTORANTE ORIENTALE PER GRAVI CARENZE IGIENICO

Nel corso di controlli amministrativi nei locali di ristorazione, gli agenti della Polizia Amministrativa, insieme a personale dell’Ufficio di Igiene degli Alimenti e della nutrizione U.O.C. del S.I.A...

Nel corso di controlli amministrativi nei locali di ristorazione, gli agenti della Polizia Amministrativa, insieme a personale dell’Ufficio di Igiene degli Alimenti e della nutrizione U.O.C. del S.I.A.N. di Siracusa hanno disposto la chiusura di un noto ristorante orientale nella zona centrale di Siracusa.

Dall’ispezione sono, infatti, emerse carenze igienico-sanitarie, che vanno dalla presenza di blatte vive e morte sul pavimento della cucina, alle tracce di muffa e chiazze di ruggine sulle attrezzature da cucina, alla mancanza di tracciabilità dei prodotti ittici conservati nel frigorifero.

Al titolare sono state elevate sanzioni da un minimo di 1500 euro ad un massimo di 9 mila. Il locale dovrà restare chiuso fino a quando non saranno ripristinate le condizioni igieniche previste dalla normativa vigente.