SIRACUSA: TROVA EX CON AMANTE E CHIAMA CARABINIERI

L'ex marito chiama i carabinieri perché trova a casa la moglie con l'amante, ma i militari scoprono che i due sono da tempo separati e che la donna aveva denunciato l'ex diverse volte per stalking. la vicenda è accaduta a Belvedere, frazione di Siracusa.

L'uomo - secondo le indagini dei militari - infatti non si è rassegnato alla fine delle relazione e ha già volato l'ammonimento del questore a non avvicinarsi alla ex.

Quando sono arrivati, i carabinieri sono intervenuti per evitare che la lite fra gli ex coniugi portasse a gravi conseguenze e hanno fatto allontanare l'uomo.

