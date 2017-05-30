Una tredicenne di Siracusa, Marika, è scomparsa da ieri alle 19 a Siracusa. La ragazzina è stata vista l'ultima volta alla cittadella dello sport a Siracusa dove frequenta la piscina praticando il nuo...

Una tredicenne di Siracusa, Marika, è scomparsa da ieri alle 19 a Siracusa. La ragazzina è stata vista l'ultima volta alla cittadella dello sport a Siracusa dove frequenta la piscina praticando il nuoto sincronizzato. Indossava una maglietta blu scura ed un paio di jeans ed aveva con sé un borsone fucsia del nuoto. La polizia la sta cercando, anche con l'aiuto di amici e parenti.

SIRACUSA: VA IN PISCINA E NON TORNA A CASA. SCOMPARSA 13ENNE, RICERCHE DELLA POLIZIA

(foto da facebook)