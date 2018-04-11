Siria, alta tensione nei cieli: aerei Usa in volo da Sigonella

Aerei da guerra da pattugliamento delle forze armate statunitensi Boeing P-8 Poseidon sono partiti dalla base aerea di Sigonella.

in missione di sorveglianza verso la Siria, in particolare verso Tartus e Latakia. Un altro Boeing E-3 si è invece alzato per pattugliare il confine tra la Siria e la Turchia.

Lo ha riferito il servizio di monitoraggio dei movimenti militari nei cieli italiani, che pubblica gli aggiornamenti sul profilo Twitter ItaMilRadar. Inoltre, riferisce che tre aerocisterne Boeing KC-135 Stratotanker delle forze armate statunitensi sono arrivate dall'Inghilterra ed entrate nello spazio aereo italiano, vicino a Torino.