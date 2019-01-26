SISMA DEL 26 DICEMBRE, CONTINUA L’ATTIVITÀ DI RECUPERO BENI, I POMPIERI SALVANO QUADERNI E COLORI
Ancora un’attività per il recupero di beni operata dai vigili del fuoco impegnati nella gestione dell’emergenza sisma avvenuto il 26 dicembre scorso.
Una squadra del campo base di Acireale è stata impegnata nel recupero di materiale didattico nella scuola dell’infanzia e primaria “Mario Alosi” di Piano d’Api, frazione del Comune di Acireale.
Gli alunni, infatti, dopo la dichiarazione di non fruibilità della scuola, erano stati trasferiti in altri plessi scolastici per permettere loro di continuare le attività didattiche.
L’attività svolta dai vigili del fuoco ha permesso di restituire ai bambini i loro libri, i loro quaderni, i loro colori, per poter continuare al meglio l’attività scolastica.