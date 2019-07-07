95047

SISMA DI MAGNITUDO 6.9 IN INDONESIA, ALLARME TSUNAMI

07 luglio 2019 18:03
Un forte terremoto ha colpito l'Indonesia alle 17.08 ora italiana (le 23.08 locali), nel Mar delle Molucche fra la regione di Sulawesi Settentrionale e quella di Maluku Settentrionale, a una profondità di 24 km.

L'Usgs ha registrato una magnitudo è 6,9.

Le autorità hanno emesso un allarme tsunami per le comunità costiere vicine. -

