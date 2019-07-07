SISMA DI MAGNITUDO 6.9 IN INDONESIA, ALLARME TSUNAMI
Un forte terremoto ha colpito l'Indonesia alle 17.08 ora italiana (le 23.08 locali), nel Mar delle Molucche fra la regione di Sulawesi Settentrionale e quella di Maluku Settentrionale, a una profondit...
A cura di Redazione
07 luglio 2019 18:03
Un forte terremoto ha colpito l'Indonesia alle 17.08 ora italiana (le 23.08 locali), nel Mar delle Molucche fra la regione di Sulawesi Settentrionale e quella di Maluku Settentrionale, a una profondità di 24 km.
L'Usgs ha registrato una magnitudo è 6,9.
Le autorità hanno emesso un allarme tsunami per le comunità costiere vicine. -