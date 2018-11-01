SISMA MAGNITUDO 3.2 NEL MESSINESE NELLA NOTTE

Un terremoto di magnitudo 3.2 è avvenuto nella tratto di mare compreso tra la Costa Siciliana nord orientale (provincia di Messina) e Lipari. Ne dà notizia l'Ingv, Centro Nazionale terremoti. La scoss...

Un terremoto di magnitudo 3.2 è avvenuto nella tratto di mare compreso tra la Costa Siciliana nord orientale (provincia di Messina) e Lipari. Ne dà notizia l'Ingv, Centro Nazionale terremoti. La scossa si è verificata alle 00:14. L'ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 13 km. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione a Messina e nella fascia tirrenica della provincia, a Villafranca Tirrena, Barcellona Pozzo di Gotto, Pace del Mela, Torregrotta, Castroreale, Terme Vigliatore e altri comuni della provincia

Non risultano danni a persone o cose.