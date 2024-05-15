SIT IN PER LA PACE SABATO A PATERNÒ

Sabato alle 10:30 si terrà in piazza Umberto a Paternò un sit in per la pace, promosso dal gruppo “Voce”, al fine di prendere posizione nei confronti del massacro che si sta compiendo nella striscia d...

Sabato alle 10:30 si terrà in piazza Umberto a Paternò un sit in per la pace, promosso dal gruppo “Voce”, al fine di prendere posizione nei confronti del massacro che si sta compiendo nella striscia di Gaza ed in Cisgiordania .

“Le dimensioni ed i contorni di quello che sta avvenendo in quella parte del mondo emergono in tutta la loro drammaticità, tanto da impedire a chiunque, dotato di umanità e senso di giustizia, di voltarsi dall’altra parte – si legge in una nota della sezione Carmelo Mio di Paternò – parteciperemo all’iniziativa, perché riteniamo che il rispetto della vita, dell’autodeterminazione dei popoli, della liberta religiosa e della convivenza pacifica tra le etnie sia l’obiettivo finale del mondo che immaginiamo.

Crediamo che la comunità internazionale debba celermente prendere provvedimenti per favorire un reale processo di pace capace di condurre ad una convivenza pacifica tra 2 popoli che si trovano a coabitare la stessa terra. Riteniamo che ogni iniziativa vada sostenuta per svegliare le coscienze e per accendere i riflettori su uno dei drammi del nostro tempo.

Pertanto ci saremo ed invitiamo i cittadini a partecipare numerosi”.