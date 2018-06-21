“SLIME” CANCEROGENO: IL MINISTERO DELLA SALUTE ORDINA IL RITIRO DEL GIOCO PER BAMBINI

Il ministero della Salute ha disposto il ritiro dal commercio dello “Slime”, gelatina maleodorante venduta come gioco per bambini.

L’allarme è stato lanciato con un comunicato apparso sul sito del ministero in data 13 giugno.

Il provvedimento del ministero della Salute è legato alla tossicità della gelatina, del prodotto denominato “Barrel-o-slime every noise putty” a marca Every S.r.l. nella quale è stata riscontrata presenza di Boro e Cromo VI superiore ai limiti previsti dalla UNI EN 71-3 Cat. II.

Questo secondo il test report effettuato presso laboratorio certificato MTC intercert su richiesta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio delle Dogane Milano 3.

I periti hanno evidenziato che il prodotto è a "rischio chimico/cancerogeno". Gli importatori di questa marca di slime, che è fabbricato in Cina, sono stati denunciati come anche i responsabili della commercializzazione e della distribuzione sul territorio italiano. Le spese per il ritiro e la distruzione della gelatina saranno a carico delle ditte interessate.

Per quanto riguarda i barattoli già acquistati, il ministero della Salute ha previsto che “si provveda al richiamo avvisando inoltre i consumatori sul grave rischio connesso all’uso mediante cartellonistica o altri metodi ritenuti efficaci”.

Oltre a essere tossica, se ingerita o inalata può creare danni alle mucose nasali e alle prime vie respiratorie perché non è estraibile con pinze o uncini ed è radio-trasparente. Il prodotto si puòinfatti rompere in piccoli pezzi facili da ingerire o introdurre nel naso e in quel caso c'è il pericolo di gravi danni alle vie respiratorie in quanto la rimozione della gelatina è molto difficoltosa perché appunto non è afferrabile con pinze o uncini e potrebbe dunque provocare un'insufficienza respiratoria di non facile risoluzione.