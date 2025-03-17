SMANTELLATA RETE DI SPACCIO TRA GIARRE, MASCALI E RIPOSTO, 10 ARRESTI DUE SONO MINORENNI

Sin dalle prime ore della mattinata odierna oltre 100 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania stanno eseguendo, nel comprensorio di Giarre, Riposto e Mascali, delle ordinanze di misura cautelar...

Sin dalle prime ore della mattinata odierna oltre 100 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania stanno eseguendo, nel comprensorio di Giarre, Riposto e Mascali, delle ordinanze di misura cautelare emesse dai GIP del Tribunale Ordinario e per i Minorenni di Catania, nei confronti di 10 soggetti (tra cui 2 minorenni) accusati a vario titolo di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

L’indagine, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania e condotta dalla Stazione Carabinieri di Riposto, ha fatto emergere una organizzata piazza di spaccio nel Comune di Riposto sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale.

