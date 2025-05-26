SMARRITA GATTA A PATERNÒ, APPELLO DEI PROPRIETARI: “AIUTATECI A RITROVARE NINA”

Paternò – È stato lanciato un accorato appello dai proprietari di Nina, una gatta di 3 anni smarritasi nella giornata di oggi nella zona di Corso Sicilia, a Paternò. L’animale, docile e abituato al co...

Paternò – È stato lanciato un accorato appello dai proprietari di Nina, una gatta di 3 anni smarritasi nella giornata di oggi nella zona di Corso Sicilia, a Paternò. L’animale, docile e abituato al contatto umano, indossa un collarino rosso sul quale sono riportati il suo nome e il numero di cellulare del proprietario.

“Nina è parte della nostra famiglia – raccontano i suoi padroni – siamo molto preoccupati per lei. Chiunque l’abbia vista o trovata, ci contatti al più presto al 347 832 9621. Siamo pronti a offrire una ricompensa a chi ci aiuterà a riportarla a casa”.

L’appello è rivolto a tutti i residenti della zona e ai passanti che si trovino nei dintorni di Corso Sicilia. Ogni segnalazione può rivelarsi preziosa per rintracciare l’animale.

Chiunque abbia informazioni utili è invitato a mettersi in contatto con i proprietari.