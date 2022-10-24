Soccorsa sull'Etna una escursionista in difficoltà

Nel pomeriggio di ieri, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti, su allertamento della Forestale, per il recupero di un’escursionista in difficoltà nella zona di Monte Lepre, nel...

La donna è stata rapidamente raggiunta lungo il sentiero, dove era stata costretta a fermarsi a causa di un problema ad un ginocchio, e a chiedere aiuto.

Valutate le condizioni dell’escursionista dai sanitari della squadra di soccorso del SASS, e ritenuto che non fosse in grado autonomamente di raggiungere la fine del percorso, la donna è stata accompagnata a bordo dei mezzi fuoristrada fuori dalla zona impervia demaniale, fino al piazzale di Piano Fiera, dove insieme ai compagni d’escursione ha potuto raggiungere la propria autovettura.

Cosa fare in caso di emergenza

In caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti impervi, in grotta e gole fluviali o in caso di dispersi in ambiente impervio e ostile, è allertabile il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, chiedendo esplicitamente l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS.

Il NUE112 trasferirà la chiamata di soccorso alla Centrale Operativa 118, la quale provvederà ad allertare il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano.