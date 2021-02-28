SOCCORSO ALPINO SULL'ETNA, RECUPERATO CICLISTA CADUTO IN ZONA RIFUGIO CONTI

Nella giornata di oggi, Domenica 28 febbraio, i tecnici della Stazione Etna Nord del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti per il recupero di un ciclista catanese, infortunatosi ne...

Nella giornata di oggi, Domenica 28 febbraio, i tecnici della Stazione Etna Nord del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti per il recupero di un ciclista catanese, infortunatosi nella zona impervia a monte del Rifugio Conti, sul versante settentrionale dell'#Etna.

Allertati dagli amici del malcapitato, i volontari del SASS hanno richiesto il supporto della centrale operativa del #118 e rapidamente raggiunto l'infortunato nella zona dell'incidente.

Dopo essere stato stabilizzato e immobilizzato, Il ciclista è stato trasportato mediante barella portantina fuori dalla zona boschiva, dove è stato preso in consegna dagli operatori sanitari del 118, giunti sul posto con un'ambulanza.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, in caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti innevati, in grotta e gole fluviali, o in caso di dispersi in ambiente impervio e ostile, è allertabile mediante il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, sempre chiedendo esplicitamente l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS. Il #NUE112 trasferirà la chiamata di soccorso alla Centrale Operativa 118, la quale provvederà ad allertare il Soccorso Alpino e Speleologico.