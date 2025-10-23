Soccorso in montagna a pagamento: chi si avventura senza prudenza o chiama senza motivo dovrà coprire i costi dell’intervento

Ignorare i segnali di pericolo o essere mal equipaggiati in montagna non sarà più a costo zero: chi trovandosi ad esempio in cima ad una montagna con i sandali - come raccontano alcuni episodi di cron...

Ignorare i segnali di pericolo o essere mal equipaggiati in montagna non sarà più a costo zero: chi trovandosi ad esempio in cima ad una montagna con i sandali - come raccontano alcuni episodi di cronaca - non sarà in grado di tornare a valle e avrà bisogno del soccorso alpino dovrà pagare per le operazioni di "ricerca, soccorso e salvataggio" effettuate dalla Guardia di Finanza.

La novità arriva con la manovra, secondo quanto si legge in una prima bozza del ddl.

Ovviamente, il pagamento scatterà nel caso di "dolo o colpa accertata" o nel caso la richiesta di aiuto sia "immotivata o ingiustificata", si legge nel testo.

Sarà un decreto del ministero dell'Economia a stabilire la tabella dei costi.

L’obiettivo è responsabilizzare gli escursionisti e ridurre gli interventi evitabili, che spesso impegnano per ore uomini e mezzi specializzati.