SOFTBALL: TORNEO TRA PATERNO', BRONTE E RANDAZZO

Si terrà il 7-8 e 9 aprile, il torneo Internazionale di Softball femminile “Sicilia Softball”; Organizzato dalla C.R. FIBS SICILIA in collaborazione con L’ Aquila Bronte. Al torneo che si disputerà sul campo da softball “G. Verga” di Paternò, vedrà la partecipazione del Ciclope Bronte, del Paternò Baseball e della Randazzese Baseball . Un ‘occasione speciale per le squadre siciliane che si apprestano a disputare il campionato, e che in occasione del torneo potranno confrontarsi con delle realtà completamente diverse dalle nostre. Il torneo inizierà venerdì alle ore 16,30, e proseguirà nei giorni successivi con le squadre che si affronteranno in un girone unico. Un’occasione per promuovere e fare conoscere sport meno alla ribalta del calcio, ma che in termini di impegno nulla hanno da invidiare agli sport più blasonati.