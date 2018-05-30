SOLE E CALDO, PUNTE DI 36° GRADI NELLE ZONE INTERNE

"Fino a giovedì, i temporali saranno piuttosto frequenti su molte regioni, poi dal primo giorno di giugno diventeranno via via più occasionali e relegati ai rilievi". Il sito ilMeteo.it annuncia "condizioni di stabilità atmosferica per il primo weekend di giugno.

La pressione infatti è prevista in aumento con il sole che sarà prevalente su quasi tutte le regioni e le temperature tipicamente estive e con valori diurni compresi tra 26 e 33°C su tutta Italia e con punte di 36°C sulle zone interne della Sicilia".

Sabato, "bel tempo al Sud, al Centro, sulle Prealpi e sulla pianura Padana; nel corso del pomeriggio si potranno sviluppare, a carattere sparso, dei focolai temporaleschi lungo i rilievi alpini, seguiti da schiarite soleggiate".

Domenica, "ancora tantissimo sole su gran parte delle regioni, le temperature saliranno di 1-2°C rispetto a sabato mentre i temporali si potranno sviluppare su tutto l’arco alpino, localmente su quello prealpino e sull’Appennino centrale tra aquilano, isernino e teatino".

Antonio Sanò, direttore del Meteo.it, non dà però speranze di stabilità atmosferica continuativa sul nostro Paese: "Dopo qualche giorno di dominio dell’alta pressione - avverte - il tempo tornerà a guastarsi con l’arrivo di altri temporali, preannunciando quindi un mese di giugno tutt’altro che stabile, ma caratterizzato da frequenti incursioni temporalesche, soprattutto al Nord e parte del Centro".