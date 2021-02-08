Solennità della Beata Vergine Maria di Lourdes - Parrocchia Sacro Cuore di Paternò.
Le normative anti-Covid, infatti, non permetteranno lo svolgimento dei festeggiamenti, e il programma per quest’edizione 2021 si limiterà alle sole celebrazioni eucaristiche.
Al via oggi, 8 febbraio, con la S.Messa che sarà celebrata alle ore 18:00, il triduo di preparazione alla Festa della Madonna di Lourdes in programma il prossimo 11 febbraio.
Giovedì 11 febbraio solennità della Beata Vergine Maria di Lourdes la S. Messa alle ore 18:00 sarà celebrata dal Rev.ndo Sac. Alessandro Ronsisvalle, parroco della locale parrocchia e vicario del Xll vicariato Paternò - Ragalna, nella grotta della Beata Vergine di Lourdes nel cortile esterno.
Nei giorni del Triduo e della festa, per coloro che lo desiderano, si può rendere omaggio alla statua della Beata Maria Vergine di Lourdes con mazzi di fiori o ceri votiv
Triduo di preparazione alla festa:
8/9/10 FEBBRAIO 2021
Ore 17,30 Santo Rosario.
Ore 18,00 Santa Messa.
GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 2021 - SOLENNITÀ DELLA BEATA MARIA VERGINE DI LOURDES.
Ore 17,30 Santo Rosario.
Ore 18,00 Santa Messa e Adorazione Eucaristia.
La Santa Messa sarà celebrata nella grotta della Beata Maria Vergine di Lourdes.
