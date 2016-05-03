SOLENNITÀ DELLA SANTA CROCE - PROGRAMMA

3 MAGGIO 2016 - SOLENNITÀ DELLA SANTA CROCE ORE 17:00 Apertura della cappella ed esposizione dello scrigno reliquiario della S. Croce.ORE 18:00 Recita del S. RosarioORE 18:30 Solenne celebrazione euca...

3 MAGGIO 2016 - SOLENNITÀ DELLA SANTA CROCE

ORE 17:00 Apertura della cappella ed esposizione dello scrigno reliquiario della S. Croce.

ORE 18:00 Recita del S. Rosario

ORE 18:30 Solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Rev. Do Sac. Alessandro De Gregorio parroco della parrocchia San Nicola di Bari ( Giampilieri Messina) animata dalla corale Gangia. Presenzieranno i festeggiamenti la congregazione del SS Crocifisso, la Fanfara dei Bersaglieri dell'Etna (sezione di Belpasso) una delegazione dei portatori del Cristo morto e il coordinamento liturgico del X II vicariato di Paternò. Al termine della celebrazione "CALATA DA CRUCI" il venerato simulacro verrà' prelevato dell'altare.

ORE 19.30 Processione del reliquiario della santa croce e del SS Crocifisso portato a spalla dalla "FANFARA DEI BERSAGLIERI DELL'ETNA" IL suono della TROCCOLA darà il via alla processione. La processione si snoderà per via Santa Caterina, via Monastero, piazza Indipendenza, via Teatro, piazza San Francesco di Paola, piazza Umberto, piazza Santa Barbara.Ingresso nella chiesa patronale di S.Barbara per lucrare il dono dell'indulgenza in occasione dell anno giubilare straordinario, indetto da Papa Francesco, rito del bacio del crocifisso. Proseguimento della processione per via S Caterina e ingresso nella Cappella, dove vi sarà benedizione con la reliquia della Santa Croce. Il cristo verrà posto solennemente ai piedi dell'altare sino a venerdì 6 Maggio.