SOLFITI NEI POLPI CONGELATI RICHIAMATI DAI SUPERMERCATI AUCHAN
Auchan ha diffuso l’avviso di richiamo di un lotto di polpi indopacifici eviscerati e congelati a marchio Genepesca per la presenza di solfiti non dichiarati in etichetta.
I polpi eviscerati congelati interessati sono venduti in confezioni sottovuoto da 500 grammi con il numero di lotto L9108CG con scadenza 31-07-2020.
Il prodotto di provenienza indopacifico richiamato è stato prodotto da Vis Industrie Alimentari Spa, in provincia di Teramo, nello stabilimento contrada Vallecupa a Controguerra.
Pertanto in via cautelativa, Auchan avvisa i consumatori che avessero acquistato tali prodotti a non consumarli e a restituirli al punto vendita per il rimborso