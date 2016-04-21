Solfiti nella carne: blitz dei Nas a Catania e provincia

Ecco quello che finiva sulle nostre tavole: non è stato reso pubblico, purtroppo, l'elenco delle aziende coinvolte

95047.it Un controllo a tappeto che ha riguardato 38 aziende: tra queste 24 sono state immediatamente segnalate alle autorità giudiziarie perchè - è stato riscontrato - producevano tutta una serie di preparati utilizzando additivi chimici. Tutto questo veniva poi rivenduto finendo direttamente nelle nostre tavole. L’indagine dei Nas ha riguardato la città di Catania ma anche numerosi Comuni della provincia: purtroppo, non è stato fornito l’elenco dei paesi e delle relative attività.

Secondo i dati forniti dai militari, sono stati effettuati 37 campionamenti (hamburger, salsiccia ed altri preparati) i quali hanno permesso di accertare la presenza “assolutamente non regolamentare di solfiti al loro interno”. Nel dettaglio, cono state sospese le attività di tre rivendite di additivi alimentari in quanto prive della specifica registrazione e di due negozi per le precarie condizioni igienico-sanitarie. Elevate anche violazioni amministrative per un ammontare complessivo di 14 mila euro.

PERCHE’ VENGONO UTILIZZATI I SOLFITI. “L’utilizzo fraudolento dei solfiti nelle carni rappresenta una pratica molto diffusa - spiegano dal Nas - e pericolosa per la salute del consumatore in quanto permette di rallentare il processo di imbrunimento della carne che appare di colore "rosso vivo" nonostante sia già in atto la fase di decomposizione e putrefazione”.