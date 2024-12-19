SOLIDARIETÀ IN AZIONE: CENA DI BENEFICENZA PER CHI AFFRONTA DIFFICOLTÀ A CATANIA

Venerdì 20 dicembre, a Catania, in via Riccardo Felici, alle ore 20, si svolgerà una serata speciale dedicata a chi affronta difficoltà quotidiane, grazie all’impegno congiunto di numerosi partner e a...

L’evento, organizzato dal Polo Regionale dell’Agricoltura presieduto dall’infaticabile Salvatore Boninelli e dall’Associazione Orizzonte, guidata da Giuseppe La Porta, rappresenta un importante momento di solidarietà e condivisione.

Una cena per i più fragili

Gli ospiti d’onore della serata saranno:

I senza fissa dimora, assistiti dalla Cooperativa Oltre la Meta

I minori non accompagnati di via Coviello, seguiti dalla Cooperativa TEAM Sai MSNA Catania

I minori non accompagnati di Valverde, accompagnati dalla T.E.A.M. - Ti Educa A Migliorare

Le famiglie disagiate, sostenute dagli organizzatori

Il ruolo dei partner

L’iniziativa vedrà il coinvolgimento di numerosi partner che hanno contribuito concretamente alla realizzazione dell’evento:

Payback Adv

StraDegia

Associazione Zodiaco

Associazione Enosis

Associazione Fenice

Associazione Ristoworld Italy

Catering Auteri

Associazione Futura

Grazie al loro supporto, sarà possibile offrire un pasto caldo e momenti di spensieratezza a chi ne ha più bisogno, a chi spesso vive nell’ombra.

La serata? Sarà animata da Babbo Natale e dagli elfi

L’Associazione Enosis porterà un tocco magico alla serata, regalando sorrisi spontanei con la presenza di Babbo Natale e i suoi elfi. Durante l’evento, verranno distribuiti doni ai partecipanti, creando momenti di gioia, soprattutto per i più piccoli.

Un’occasione per la solidarietà

Questa cena solidale rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e partner possa fare la differenza, creando una rete di supporto per chi vive situazioni di difficoltà.

Anche nel recente passato, Catania ha dimostrato il suo spirito di comunità e accoglienza, offrendo una serata indimenticabile a chi spesso si sente dimenticato o, peggio ancora, emarginato.