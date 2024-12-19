SOLIDARIETÀ IN AZIONE: CENA DI BENEFICENZA PER CHI AFFRONTA DIFFICOLTÀ A CATANIA
Venerdì 20 dicembre, a Catania, in via Riccardo Felici, alle ore 20, si svolgerà una serata speciale dedicata a chi affronta difficoltà quotidiane, grazie all’impegno congiunto di numerosi partner e a...
Venerdì 20 dicembre, a Catania, in via Riccardo Felici, alle ore 20, si svolgerà una serata speciale dedicata a chi affronta difficoltà quotidiane, grazie all’impegno congiunto di numerosi partner e associazioni.
L’evento, organizzato dal Polo Regionale dell’Agricoltura presieduto dall’infaticabile Salvatore Boninelli e dall’Associazione Orizzonte, guidata da Giuseppe La Porta, rappresenta un importante momento di solidarietà e condivisione.
Una cena per i più fragili
Gli ospiti d’onore della serata saranno:
- I senza fissa dimora, assistiti dalla Cooperativa Oltre la Meta
- I minori non accompagnati di via Coviello, seguiti dalla Cooperativa TEAM Sai MSNA Catania
- I minori non accompagnati di Valverde, accompagnati dalla T.E.A.M. - Ti Educa A Migliorare
- Le famiglie disagiate, sostenute dagli organizzatori
Il ruolo dei partner
L’iniziativa vedrà il coinvolgimento di numerosi partner che hanno contribuito concretamente alla realizzazione dell’evento:
- Payback Adv
- StraDegia
- Associazione Zodiaco
- Associazione Enosis
- Associazione Fenice
- Associazione Ristoworld Italy
- Catering Auteri
- Associazione Futura
Grazie al loro supporto, sarà possibile offrire un pasto caldo e momenti di spensieratezza a chi ne ha più bisogno, a chi spesso vive nell’ombra.
La serata? Sarà animata da Babbo Natale e dagli elfi
L’Associazione Enosis porterà un tocco magico alla serata, regalando sorrisi spontanei con la presenza di Babbo Natale e i suoi elfi. Durante l’evento, verranno distribuiti doni ai partecipanti, creando momenti di gioia, soprattutto per i più piccoli.
Un’occasione per la solidarietà
Questa cena solidale rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e partner possa fare la differenza, creando una rete di supporto per chi vive situazioni di difficoltà.
Anche nel recente passato, Catania ha dimostrato il suo spirito di comunità e accoglienza, offrendo una serata indimenticabile a chi spesso si sente dimenticato o, peggio ancora, emarginato.