SOLIDARIETÀ IN AZIONE: LA MISERICORDIA DI LETOJANNI DONA UN VEICOLO ALLA MISERICORDIA DI PATERNÒ

Primo atto importante, quello di ieri, della nuova governance della Misericordia di Paternò - con alla guida il neogovernatore Luigi Aiello - che ha visto inaugurare un mezzo di trasporto che permetterà all'associazione di volontariato paternese di poter portare avanti diversi servizi a favore della collettività come ad esempio il pronto farmaco, il pronto spesa ed il trasporto sociale.

Il taglio del nastro è stato possibile grazie al nobile gesto della Misericordia di Letojanni che negli scorsi mesi aveva deciso di rispondere positivamente ad una richiesta di aiuto avanzata della Misericordia di Paternò. «Luigi ha scritto nel gruppo WhatsApp dei governatori di avere bisogno di un mezzo per poter svolgere le attività istituzionali al servizio della cittadinanza» ha spiegato Alessandro D'Angelo, Governatore della Misericordia di Letojanni.

«Avevamo un Doblò da dismettere e abbiamo deciso di donarlo a loro. Se non ci aiutiamo tra di noi è difficile immaginare di poter aiutare gli altri».

Ieri, dunque, la benedizione del Fiat Doblò durante una piccola cerimonia che si è svolta nello spazio antistante la sede della Misericordia di Paternò in via De Gasperi.

All'evento erano presenti il sindaco di Paternò Nino Naso, l'assessore Givambattista Caruso, Don Nuccio Puglisi che ha benedetto il mezzo, il comandante della locale Stazione dei Carabinieri Franco Iervolino ed una rappresentanza della Misericordia di Letojanni e di Paternò.

«Per noi è un grande momento e ringrazio la generosità della Misericordia di Letojanni» ha commentato con molta emozione Luigi Aiello, Governatore della Misericordia di Paternò. «Grazie a questo mezzo riusciremo ad ampliare i servizi offerti alla cittadinanza.

Non ci fermeremo a quanto fatto fino ad ora, ma cercheremo di soddisfare tutte le richieste che la cittadinanza quotidianamente avanza al centralino dell'associazione».

Un gesto di grande solidarietà e collaborazione tra le Misericordie siciliane, che non solo permette alla Misericordia di Paternò di riprendere a pieno regime le sue attività, ma rappresenta anche un gesto concreto di come l'unione e il sostegno reciproco possano far superare tutte le difficoltà.

Con il nuovo mezzo, la Misericordia di Paternò è ora pronta a servire la comunità con più energia e dedizione