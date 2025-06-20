SOLSTIZIO D’ESTATE 2025: STANOTTE SCATTA L’ESTATE ASTRONOMICA, DOMANI IL GIORNO PIÙ LUNGO DELL’ANNO
E'iniziato il conto alla rovescia per il solstizio d'estate, che segna ufficialmente l'inizio della bella stagione per l'emisfero settentrionale: quest'anno scatterà alle ore 04,42 italiane del 21 giu...
E'iniziato il conto alla rovescia per il solstizio d'estate, che segna ufficialmente l'inizio della bella stagione per l'emisfero settentrionale: quest'anno scatterà alle ore 04,42 italiane del 21 giugno, come riporta l'Unione Astrofili Italiani (Uai), e segnerà il giorno più lungo dell'anno, in cui il Sole resta il massimo numero di ore sopra l’orizzonte.
La nostra stella sorgerà infatti alle ore 05,36 e tramonterà alle 20,51, regalandoci 15 ore e 15 minuti di luce.
Quest'anno, l'evento sarà seguito anche da una suggestiva congiunzione: tra le prime luci dell’alba del 22 giugno, sull’orizzonte a Est al centro della costellazione dell’Ariete, sarà possibile ammirare la sottile falce di Luna calante accanto a Venere.
Il solstizio è il momento in cui il Sole, nel corso del suo moto apparente nella volta celeste, raggiunge la posizione più settentrionale, per poi ricominciare la sua lenta discesa. Ritarda ogni anno di quasi 6 ore rispetto a quello precedente e si riallinea forzosamente ogni quattro anni in corrispondenza dei bisestili, introdotti proprio per evitare la progressiva divergenza delle stagioni con il calendario. Per questo motivo, il solstizio può cadere il 20 o il 21 giugno.
Anche quest'anno la Uai ha in programma l’iniziativa ‘Welcome Summer! Sun Day’, un invito ad organizzare attività ed eventi in tutta Italia.
Uno dei più interessanti, come racconta all'ANSA Paolo Volpini della Uai, si svolgerà nel chiostro della Biblioteca Classense di Ravenna: qui l'Associazione Ravennate Astrofili Rheyta ha dato appuntamento per misurare le dimensioni della Terra seguendo le istruzioni del filosofo e astronomo greco Eratostene, che svolse lo stesso esperimento nel III secolo a.C. utilizzando solo l'ombra proiettata da un orologio solare.
La misurazione verrà effettuata esattamente alle ore 13,13, istante in cui il Sole si trova nel punto più alto, in contemporanea anche da altri gruppi di astrofili, da scuole e dalla Biblioteca di Alessandria d'Egitto.