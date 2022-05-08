SOMMERGIBILE NELLE ACQUE DELLO STRETTO, LA NOTA DELLA CAPITANERIA DI PORTO

Un sommergibile sta attraversando Reggio Calabria e Messina.La Capitaneria di Porto – Autorità Marittima dello Stretto di Messina rende noto che nel periodo compreso dalle ore 02.01 di sabato 7, sino...

La Capitaneria di Porto – Autorità Marittima dello Stretto di Messina rende noto che nel periodo compreso dalle ore 02.01 di sabato 7, sino alle 01.59 di venerdì 27 maggio, l’area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche sarà interessata da un sommergibile che effettuerà la navigazione in immersione.

Le coordinate sono: A. 38°20,000’N-015°30,000’E; B. 38°20,000’N-015°26,000’E; C. 39°00,000’N-015°26,000’E; D. 39°00,000’N-015°30,000’E.

Per tale ragione navi e natanti in navigazione in quella zona di mare, nelle ore e nei giorni indicati in premessa, dovranno svolgere la navigazione con cautela, prestando la massima attenzione ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.