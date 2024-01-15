SONDRIO. BIMBO CON SINDROME DI DOWN INSULTATO E QUASI INVESTITO PERCHÉ BLOCCA IL TRAFFICO: LA TOCCANTE RISPOSTA DELLA MAMMA ALL'AUTOMOBILISTA IMPAZIENTE

Una mamma in difficoltà con il figlio Leo, che ha la sindrome di Down, blocca il traffico per cinque minuti.Un automobilista compie una manovra azzardata e pericolosa per superare il blocco, sfiora il...

Una mamma in difficoltà con il figlio Leo, che ha la sindrome di Down, blocca il traffico per cinque minuti.

Un automobilista compie una manovra azzardata e pericolosa per superare il blocco, sfiora il piccolo Leo, insulta entrambi e va via infastidito.

A raccontare l'episodio - accaduto a Tirano, in provincia di Sondrio - è stata la stessa madre, Laura Ferrero, con un post pubblicato su Facebook due giorni fa, divenuto virale nelle ultime ore.

Ma non è stato un attacco violento all'automobilista impaziente e maleducato, quello della giovane mamma, piuttosto una lettera aperta piena di comprensione e umanità, che ha raccolto quasi settecento 'like' e centinaia di commenti e condivisioni.

"Caro automobilista che oggi, verso le 14 su lungo l'Adda a Tirano, sei stato rallentato da un bimbo piccolo con sindrome di Down mentre andavi al lavoro, ti dico solo mi dispiace" ha scritto Laura.

"Sono la sua mamma ed ero in difficoltà a gestire una sua fatica e mio figlio Leo era molto in difficoltà a gestire se stesso e non riusciva a farsi capire. Leo purtroppo ha bloccato il traffico per circa 5 minuti, che possono sembrare pochi, ma per chi va al lavoro possono essere tanti".

"Mi spiace - ha aggiunto Laura - che tu abbia deciso di fare una manovra pericolosa in macchina per superarlo (nessun altro lo ha fatto e saranno stati tutti un po' infastiditi). Quella manovra è stata non solo pericolosa per il mio bambino, ma irrispettosa.

Ci hai anche insultato passandoci accanto e ti assicuro che né io né Leo avevamo voglia di vivere le nostre difficoltà in mezzo alla strada".