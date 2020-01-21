SORDO FA CAUSA A PORNHUB: “MANCANO I SOTTOTITOLI, NON CAPISCO I DIALOGHI”

I video non sono adatti a soggetti non udenti. Per questo, fa causa a Pornhub. Yaroslav Suris, riferisce il sito TMZ, ha portato Pornhub in tribunale. L'utente sostiene che la piattaforma di video dis...

I video non sono adatti a soggetti non udenti. Per questo, fa causa a Pornhub. Yaroslav Suris, riferisce il sito TMZ, ha portato Pornhub in tribunale. L'utente sostiene che la piattaforma di video discrimini le persone non udenti. Nell'azione legale, Suris fa riferimento esplicito ad una serie di video identificati con titoli che lasciano pochi dubbi sulla trama e sul contenuto. A quanto pare, l'utente non è riuscito a cogliere totalmente i dialoghi tra i protagonisti delle clip e sostiene che questo gli abbia impedito di fruire pienamente del prodotto.

L'assenza di sottotitoli esaustivi, inoltre, costituirebbe una violazione di quanto previsto dal Disabilities Act. Suris, secondo TMZ, cita Pornhub per danni imprecisati e pretende l'implementazione di sottotitoli nei filmati. "A quanto pare, Yaroslav Suris fa causa a Pornhub sostenendo che avremmo ostacolato l'accesso delle persone non udenti ai nostri video. In genere non rilasciamo commenti su cause in corso, ma vorremmo cogliere l'occasione per evidenziare che abbiamo una categoria con sottotitoli", ha detto il vicepresidente di Pornhub, Corey Price, a TMZ.

