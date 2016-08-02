Sorpresa ad appiccare il fuoco in contrada Currone

Si tratta di una 42enne: è stata fermata dai carabinieri

95047.it Di seguito, il resoconto degli investigatori:

"I carabinieri della Stazione di Ragalna hanno arrestato, nella flagranza, la 42enne STEFANIU Monica Livia, di origini romene, poiché ritenuta responsabile di incendio boschivo.

Grazie all’intensificazione dei servizi di prevenzione mirati a scongiurare gli incendi boschivi, data la recrudescenza del fenomeno nel periodo estivo, ieri sera una pattuglia dell’Arma nel transitare per la Località CURRONE ha notato in lontananza la donna appiccare il fuoco alla macchia mediterranea esistente in quella zona. Fuggita è stata immediatamente inseguita e, dopo un centinaio di metri, bloccata ed ammanettata. I militari, nel perquisirla, le hanno trovato in tasca ben 4 accendini, utilizzati poco prima per appiccare il fuoco. Per fortuna, il tempestivo intervento del Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, allertati dalla centrale operativa dei carabinieri, ha scongiurato il propagarsi delle fiamme – che già avevano distrutto una vasta area coltivata e non - verso la S.P. 57 che collega Ragalna a Paternò. L’arrestata, in attesa del giudizio per direttissima, è stata trattenuta in camera di sicurezza".