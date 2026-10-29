ADRANO BIANCAVILLA Sorpresi a rubare 70 chili di castagne dagli alberi: tre arrestati

Un 46enne e due 21enni bloccati dai Carabinieri nelle campagne di contrada San Giuseppe Calcerana. La refurtiva è stata restituita al proprietario.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri, attivati dalla segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112, ha consentito di interrompere un furto in corso nelle campagne tra Adrano e Biancavilla e di recuperare l’intera refurtiva. Tre uomini, un 46enne e due 21enni, tutti di Adrano, sono stati arrestati dai militari della Stazione di Biancavilla, intervenuti nella contrada San Giuseppe Calcerana, al confine tra i due comuni etnei.

In particolare, la pattuglia, attivata dalla Centrale Operativa, ha raggiunto rapidamente la periferia indicata, sorprendendo i tre uomini mentre erano intenti a sottrarre i frutti direttamente dagli alberi di castagno. Bloccati e messi in sicurezza, i tre sono stati identificati, quindi i Carabinieri hanno perquisito la loro auto, trovando all’interno ben 70 chilogrammi di castagne, già sistemate per essere portate via.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario e, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i tre uomini sono stati arrestati per furto aggravato in concorso, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento conferma l’efficacia della collaborazione tra cittadini e Arma dei Carabinieri: la tempestiva segnalazione al 112 e il rapido intervento della pattuglia hanno permesso di bloccare il presunto furto e tutelare il patrimonio del proprietario del fondo agricolo, in un periodo dell’anno in cui la raccolta dei prodotti stagionali richiede particolare attenzione anche nelle aree rurali.