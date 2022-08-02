SORPRESI A URINARE PER STRADA: MULTA DA 45MILA EURO PER 9 RAGAZZI DI AGRIGENTO

Multati per un totale di 45 mila euro, 5 mila a testa, nove ragazzi sorpresi a urinare per strada a San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento. E' successo durante una serie di controlli effettuat...

Multati per un totale di 45 mila euro, 5 mila a testa, nove ragazzi sorpresi a urinare per strada a San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento. E' successo durante una serie di controlli effettuati dai carabinieri di Cammarata (Agrigento) nel centro storico nel weekend.

Controlli resisi necessari per via di una prolungata situazione di degrado, tra l'insofferenza dei residenti.

I militari della dipendente Aliquota Radiomobile e della stazione di Cammarata hanno quindi sanzionato nove ragazzi e ragazze che, nei vicoli del centro storico in prossimità dei principali luoghi di ritrovo, sono stati sopresi ad urinare in strada.