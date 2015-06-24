Sorpresi dai carabinieri di Paternò

Tre persone arrestate mentre rubavano attrezzature in ferro in una azienda di Belpasso

95047.it Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Belpasso, coadiuvati dai colleghi del radiomobile della Compagnia di Paternò, hanno arrestato, in flagranza, il 19enne Mario Cavallaro, di Catania, il 40enne Giacomo Vicino, di Misterbianco, e un 32enne, di Catania, tutti ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. La pattuglia dell'Arma, nel transitare per via Calatafimi in Contrada Guardia Ascino di Belpasso, ha sorpreso i malviventi all'interno dell'azienda "Sud Allevamenti Belpassese Srl", già in fallimento dal 2012, mentre rubavamo attrezzature e materiale in ferro. Gli arrestati, in attesa del rito per direttissima, sono stati relegati ai domiciliari.