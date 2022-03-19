SORPRESO A RUBARE ARANCE TENTA DI SCAPPARE, ARRESTATO A CATANIA

Nel corso della notte di martedì, personale delle Volanti ha intercettato, in via Acquicella Porto, due autovetture sospette: infatti, una spingeva da dietro quella davanti, visibilmente stracolma di...

Nel corso della notte di martedì, personale delle Volanti ha intercettato, in via Acquicella Porto, due autovetture sospette: infatti, una spingeva da dietro quella davanti, visibilmente stracolma di agrumi.

Alla vista delle Volanti, la macchina che spingeva, con a bordo due uomini, invertiva il senso di marcia e si dava a precipitosa fuga, mentre l’altra autovettura veniva abbandonata dai due occupanti che fuggivano appiedati.

Dopo un breve inseguimento, veniva bloccato uno dei soggetti, un catanese, classe 1980 con svariati precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Si appurava che all’interno del veicolo, in pessime condizioni e la cui proprietaria non si riusciva a rintracciare, era stipato un ingente quantitativo di arance, tanto che era impossibile aprire gli sportelli dell’auto e determinare con esattezza il loro peso.

Da un controllo visivo era possibile appurare che i frutti erano stati strappati dagli alberi, presentando ancora rami e foglie attaccati, e non regolarmente tagliati. Altresì, all’interno del mezzo venivano rinvenuti alcuni arnesi con i quali i ladri avevano operato di notte in campagna: torce con banda elastica da testa, una pinza tenaglia, un martinetto idraulico e altri utensili.

Dopo l’intervento della Polizia Scientifica per i rilievi, l’uomo è stato condotto in Questura e tratto in arresto per il reato di furto aggravato in concorso con persone da identificare. Su disposizione del PM di turno è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresta domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.