SORPRESO A RUBARE IL CATALIZZATORE DI UN'AUTO: DENUNCIATO MISTERBIANCHESE
Nel corso della notte, personale delle Volanti ha denunciato in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato un pregiudicato il quale, in concorso con una persona rimasta ignota, aveva tentato di asportare il catalizzatore di un’autovettura parcheggiata in via degli Agrumi.
A seguito di segnalazione giunta su linea di emergenza 112, gli agenti sono intervenuti, sorprendendo due individui uno dei quali era disteso sotto la macchina sollevata con un crick, intento a smontare il relativo catalizzatore, mentre l’altro fungeva da palo.
Quest’ultimo, avendo scorto l’auto della Polizia di Stato, riusciva a fuggire, approfittando dell’oscurità della notte.
Il fermato, residente a Misterbianco dov’era anche sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora, veniva quindi denunciato per il reato di tentato furto aggravato, dopo la formalizzazione della denuncia da parte della vittima.