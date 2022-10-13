SORPRESO A SPACCIARE IN STRADA DAI CARABINIERI: ARRESTATO UN 47ENNE

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato in flagranza per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 47enne c...

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato in flagranza per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 47enne catanese pregiudicato, sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Al riguardo i militari dell’Arma, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa ed in particolare dello smercio di droga, nel transitare in via Don Gnocchi, hanno notato una un soggetto a bordo di una Suzuki Ignis ferma a bordo strada, che da un finestrino stava consegnando un involucro ad un uomo che gli si era avvicinato a piedi, ricevendo in cambio una banconota.

Trattandosi evidentemente, per le modalità in cui è stata condotta, di una cessione di sostanze stupefacenti, i Carabinieri sono quindi intervenuti bloccando contestualmente sia il pusher che l’acquirente. Il primo, identificato poi per il 47enne, è stato trovato in possesso di 17 involucri in plastica a chiusura ermetica, contenenti marijuana suddivisi in dosi di diversa grammatura, nonché di 340 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita, tutto posto sotto sequestro.

Sulla persona del compratore è stata invece recuperata 1 dose di marijuana, pertanto lo stesso è stato segnalato, quale assuntore, alla locale Prefettura.

Il 47enne è stato sottoposto dai militari agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, all’esito dell’udienza di convalida, ha disposto per lui la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.