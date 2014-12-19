Sorpreso a spacciare marijuana alla zona Ardizzone: arrestato 19enne

95047.it I carabinieri del Nucleo Operativo hanno arrestato, in flagranza, il 19enne Antonino Alessandro Distefano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.In via Presidente Segni, siamo in zo...

In via Presidente Segni, siamo in zona Ardizzone, gli uomini dell’Arma gli sono piombati addosso senza che lo spacciatore si potesse accorgere della loro presenza. Perquisito è stato trovato in possesso di circa 250 grammi di marijuana (valore al dettaglio di circa 2.500 euro) , in parte già suddivisa in dosi, e l’altra pronta per essere confezionata. In tasca nascondeva anche un centinaio di euro, in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’illecita attività.

La droga e i soldi sono stati sequestrati mentre l’arrestato è stato ristretto ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.