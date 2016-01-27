Sorpreso con 10 dosi di cocaina: fermato in via Vespucci

I carabinieri hanno fermato un 22enne: la droga è stata sequestrata

Schermata 2016-01-27 alle 14.20.41 L'accusa a suo carico è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella tarda serata di ieri, i militari, durante un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti in quello che è riconosciuto come uno dei punti di ritrovo di parecchi giovani assuntori, hanno notato il 22enne in via Vespucci, nei pressi di attività commerciale, con un atteggiamento sospetto.

Il giovane è stato bloccato e perquisito: il fermato è stato trovato in possesso di 10 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 4 grammi. La droga è stata sequestrata.

L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.