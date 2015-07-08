Sorpreso con 28 piante di canapa indiana: denunciato dai carabinieri

Nella sua casa a Ragalna, i militari hanno rinvenuto anche alcune munizioni

95047.it I carabinieri della Stazione di Ragalna hanno denunciato il 65enne W. L. (queste le iniziali dell'uomo), del posto, per produzione di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizioni. I militari, ieri sera, a seguito di attività info-investigativa sono riusciti a scovare all'interno della proprietà dell'uomo una mini piantagione composta da 28 piante di canapa indiana. Durante la perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti anche: una decina di grammi di infiorescenze essiccate della medesima sostanza, una trentina di semi ancora da piantare e 8 cartucce da caccia calibro 12. La droga e le cartucce sono state sequestrate.