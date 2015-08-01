Sorpreso con 5 chili di marijuana nel portabagli: arrestato 31enne paternese

Il valore al dettaglio della sostanza stupefacente era di circa 10 mila euro

Giuseppe Uccellatore per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Questa mattina, attorno alle 10, in Contrada Palazzolo a Belpasso, all'altezza della Statale 121, i militari del Nucleo Radiomobile hanno imposto l’alt ad una Opel Meriva condotta dall’uomo. Dopo aver controllato i documenti di guida e di circolazione i militari hanno sottoposto l’auto a perquisizione rinvenendo, occultati nel baule posteriore dell’auto, circa 5 chili di marijuana (valore al dettaglio di circa 10.000 euro) conservata in delle buste di plastica.

La droga è stata sequestrata mentre l’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.