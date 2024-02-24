SORPRESO DAI CARABINIERI A RUBARE AVOCADO: ARRESTATO

E’ stato disturbato nel bel mezzo della “raccolta”, dai Carabinieri della Stazone di Riposto, il 57enne pregiudicato di Riposto arrestato per “furto aggravato” e “resistenza a Pubblico Ufficiale”.Nel...

E’ stato disturbato nel bel mezzo della “raccolta”, dai Carabinieri della Stazone di Riposto, il 57enne pregiudicato di Riposto arrestato per “furto aggravato” e “resistenza a Pubblico Ufficiale”.

Nel pomeriggio, la Centrale Operativa della Compagnia di Giarre ha disposto l’intervento di una pattuglia dell’Arma di Riposto, già sul territorio poiché impegnata in un servizio di perlustrazione finalizzato a contrastare l’illegalità diffusa e, in particolare, dei reati predatori in danno di proprietari terrieri, in un terreno nella periferia di quel comune, dove era stata segnalata la presenza di una persona sospetta.

La segnalazione, pervenuta tramite una telefonata al Numero Unico d’Emergenza 112, è stata inoltrata da un 64enne il quale ha riferito, all’operatore, di aver visto una persona che aggirava all’interno della sua prorietà ubicata nell’agro del comune di Riposto, già oggetto di numerosi furti di frutti.

I militari dell’Arma, grazie alla conoscenza capillare del territorio, hanno raggiunto, in una manciata di minuti, il luogo segnalato trovando una Peugeot parcheggiata sul ciglio della strada in prossimità di una proprietà coltivata con piante di avocado.

L’equipaggio, quindi, avendo visto che non vi era nessuno all’interno e nelle vicinanze dell’auto, ha iniziato a controllare l’integrità della recinzione del terreno adiacente scoprendo un’ampia apertura, abbastanza grande da permettere il passaggio di un uomo dalla strada all’interno del terreno.

I Carabinieri, pertanto, ormai certi che vi potesse essere qualcuno all’interno del terreno intento a rubare, hanno deciso di entrarci velocemente riuscendo a vedere, a distanza, due persone e, in particolare, uno dei due che cercava, in qualche modo, di allontanarsi.

Prontamente raggiunti e bloccati dai militari, i due sono stati successivamente identificati nel proprietario del terreno e nel 57enne ripostese, già noto alle Forze dell’Ordine poiché già arrestato in precedenza per furto di avocado, quest’ultimo con ancora in mano una busta colma con oltre 50 chili di avocado.

Il fermato, tuttavia, ostinatamente ha provato a sminuire la vicenda ai Carabinieri “invocando” la sua impunità per l’esigua quantità di avocado “raccolti”, oltre che a biasimare, il titolare del capo agricolo, per aver richiesto l’intervento secondo lui inutile, dei Carabinieri.

Tali, inappropriate, giustificazioni non hanno interrotto l’operato dell’equipaggio dell’Arma, che ha successivamente invitato l’uomo a salire nella loro auto per poter andare in caserma.

Il malvivente, però, comprendendo che per lui era appena scattato l’arresto, ha improvvisamente reagito, opponendosi alle operazioni, colpendo anche il volto uno dei due militari operanti con, fortunatamente, la sola conseguente rottura degli occhiali da vista.

Il 57enne, quindi, bloccato e messo in sicurezza dalla pattuglia e stato pertanto arrestato oltre che per il furto degli avocado anche per la resistenza a Pubblico Ufficiale, provvedimento convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha, in seguito, disposto la sottoposizione all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Gli avocado recuperati, del valore commerciale di oltre 200 euro, sono stati restituiti al proprietario che ha dovuto provvedere a far riparare il danno provocato alla recinzione del terreno, quantificato in ulteriori 100 euro.