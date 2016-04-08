Sorpreso con marijuana e pistola giocattolo senza tappo rosso

Il 24enne paternese è stato arrestato dai carabinieri: si trova, ora, ai domiciliari

95047.it I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, coadiuvati di colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi hanno arrestato in flagranza un 24enne paternese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e detenzione di arma giocattolo priva di tappo rosso.

I militari hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare nell’abitazione del giovane rinvenendo e sequestrando, nascosti in un’anta dell’armadio della sua stanza, 33 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 70 grammi, una busta di plastica trasparente contenente altri 70 grammi dello stesso stupefacente, un bilancino elettronico di precisione, vario materiale utilizzato per confezionare la droga ed una pistola giocattolo, priva di tappo rosso, marca Bruni modello 92 calibro 9, perfetta imitazione di quelle in dotazione alle forze di polizia.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.