Sorpreso mentre rubava angurie: catanese ferito da colpi di fucile

Il ferito, originario di Catania, è stato ricoverato all’ospedale di Avola. Indagano i Carabinieri, aperta un’inchiesta dalla Procura di Siracus

Momenti di tensione nella notte nelle campagne di Pachino, nel Siracusano, dove un uomo è rimasto ferito da alcuni colpi d’arma da fuoco ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Di Maria” di Avola.

Secondo le prime informazioni, il ferito — originario di Catania — avrebbe riportato ferite alla schiena e a una gamba dopo essere stato raggiunto da due proiettili esplosi probabilmente da un fucile. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri, coordinati dalla Procura di Siracusa, che ha già aperto un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

In base ad una prima ricostruzione, la sparatoria sarebbe avvenuta all’interno di un terreno privato nelle campagne pachinesi. Alcune persone si sarebbero introdotte nell’appezzamento con l’obiettivo di rubare angurie quando qualcuno avrebbe aperto il fuoco.

L’uomo ferito, che secondo gli investigatori sarebbe uno dei presunti ladri, si sarebbe accasciato al suolo dopo essere stato colpito, mentre gli altri presenti sarebbero riusciti a fuggire facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini sono in corso per accertare responsabilità e ricostruire con precisione quanto accaduto, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a eventuale condanna definitiva.