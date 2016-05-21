Sorpreso a spendere banconote false

Fermato un paternese di 21 anni

95047.it LA RICOSTRUZIONE DEGLI INVESTIGATORI. I carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia hanno arrestato il 21enne paternese Antonino Cantarera per detenzione e spendita di banconote false.

Ieri pomeriggio, una pattuglia, durante un servizio di controllo del territorio, transitando per via Vittorio Emanuele ha notato che il giovane uscito da un negozio ha accelerato il passo alla loro vista. Insospetti, i militari hanno subito bloccato e perquisito il 21enne trovandolo in possesso di tre banconote false da 50 euro e della merce appena acquistata. A questo punto, gli operanti sono entrati nel negozio, da dove era uscito il fermato, accertando che lo stesso poco prima aveva spesso una banconota da 50 euro contraffatta.

I carabinieri successivamente hanno proceduto, anche, ad una perquisizione domiciliare a casa del fermato recuperando un’altra banconota falsa da 100 euro. Le cinque banconote contraffatte recuperate sono state sequestrate

L’arrestato, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato posto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.