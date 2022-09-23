SORPRESO SULLA CATANIA-PALERMO CON 33 CHILI DI COCAINA IN AUTO DEL VALORE DI OLTRE 2.500.000 EURO

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato 33 chili di cocaina, nascosta in un’autovettura durante un controllo nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello in direzio...

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato 33 chili di cocaina, nascosta in un’autovettura durante un controllo nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello in direzione Palermo.

Una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo ha fermato e controllato un’autovettura guidata da Simone Ferraro, di 28 anni, di Siderno (Rc).

Grazie al fiuto del cane Mia del gruppo pronto impiego di Palermo sono stati trovati 30 involucri di plastica trasparente sottovuoto, cosiddetti “panetti”, nascosti nel bagagliaio dell’auto, contenenti complessivamente 33 chili di tipo cocaina.

Lo stupefacente avrebbe fruttato ricavi per oltre 2.500.000 euro. Il corriere calabrese è stato arrestato e portato nel carcere Pagliarelli di Palermo, a disposizione della procura di Termini Imerese.

Continua senza sosta l’attività della Guardia di Finanza a contrasto dei traffici illeciti, per la tutela della sicurezza economico – finanziaria dei cittadini, mantenendo costantemente alta la guardia rispetto al fenomeno del traffico di stupefacenti, primaria fonte di finanziamento della locale criminalità organizzata.