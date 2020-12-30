Sorteggi Champions: bene la Juve, ostacoli difficili per Atalanta e Lazio

Archiviata la prima fase della Champions League, tifosi, addetti ai lavori e staff di Atalanta, Lazio e Juventus attendevano con ansia il verdetto dell’urna dei sorteggi. Grande soddisfazione per Pirl...

Archiviata la prima fase della Champions League, tifosi, addetti ai lavori e staff di Atalanta, Lazio e Juventus attendevano con ansia il verdetto dell’urna dei sorteggi. Grande soddisfazione per Pirlo ed i suoi uomini che affronteranno il Porto, squadra con cui la Juventus ha una tradizione notevolmente favorevole, mentre Atalanta e Lazio sono chiamate a due imprese.



Juventus mai sconfitta con il Porto: c’è anche una finale di Coppa delle Coppe vinta nell’84

La Juventus, nonostante il cambio di panchina e un Milan che sta sorprendendo tutti, è comunque considerata dagli esperti delle scommesse sportive come la squadra da battere in Serie A. Ma nonostante il campionato resti un obiettivo importante, nell’ambiente bianconero è sempre la Champions League il trofeo più ambito e molti dei calciatori juventini rinuncerebbero “volentieri” agli ultimi nove scudetti vinti consecutivamente per alzare la coppa dalle grandi orecchie, che manca a Torino dal 1996.

L’andamento in Champions di quest’anno è stato nettamente convincente e la vittoria del girone G dove la Juventus si è qualificata prima davanti al Barcellona ha evitato a Bonucci e compagni di incontrare il PSG. Sarà difatti il Porto la prossima avversaria dei bianconeri, con cui la “vecchia signora” ha una tradizione più che positiva: non è mai stata sconfitta dai portoghesi e nel 1984 un goal di Boniek decretò la vittoria in Coppa delle Coppe proprio contro i lusitani, con il risultato finale di 2-1.



Atalanta e Lazio contro due pezzi di storia della Champions

Se l’urna dei sorteggi di Nyon ha sorriso alla Juventus, lo stesso non si può dire per Atalanta e Lazio. Difatti gli orobici si troveranno di fronte una delle squadre più vincenti al mondo, il Real Madrid, mentre la permanenza della Lazio di Simone Inzaghi in Champions League passerà per il doppio confronto con i campioni in carica del Bayern di Monaco. Serviranno dunque due vere e proprie imprese per le altre due squadre italiane, che hanno però dalla loro parte l’entusiasmo e la “libertà” mentale di non avere nulla da perdere. Gasperini e Simone Inzaghi si troveranno di fronte due autentici pezzi di storia della Champions League: il Real ha vinto ben 13 volte la massima competizione europea per club, mentre il Bayern sei volte, e sono rispettivamente al primo e al terzo posto dell’albo d’oro della competizione.

L’anno scorso l’Atalanta dei miracoli sfiorò l’eliminazione del PSG ai quarti di finale, e fu recuperata e sconfitta dai francesi solo negli ultimi minuti di partita, dopo essere passata in vantaggio con Pasalic. I nerazzurri di Bergamo avranno fatto sicuramente tesoro di quanto accaduto contro il PSG lo scorso anno, esperienza che servirà e tanto contro il Real di Zidane. Per ciò che concerne la Lazio, la squadra capitolina appare aver perso la brillantezza che la contraddistingueva l’anno scorso, ma può contare sulle solite certezze che sono i goal di Immobile e la grande qualità di uomini chiave come Luis Alberto e Savic.

Si prospetta una Champions League spettacolare per le italiane. Gli occhi saranno tutti puntati sulle sfide di Lazio ed Atalanta, ma la Juventus deve stare attenta a non sottovalutare il doppio impegno contro il Porto, considerando che l’anno scorso i bianconeri uscirono contro l’Olympique Lyon.