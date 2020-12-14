SORTEGGI CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE: JUVENTUS COL PORTO. SFORTUNATE ATALANTA E LAZIO. A MILAN, NAPOLI E ROMA NON VA POI COSÌ MALE

Le urne di Nyon non sono state benevole nei confronti delle italiane ancora impegnate nelle competizioni europee. I sorteggi di Champions, svolti a mezzogiorno, hanno consegnato le prossime avversarie...

Le urne di Nyon non sono state benevole nei confronti delle italiane ancora impegnate nelle competizioni europee. I sorteggi di Champions, svolti a mezzogiorno, hanno consegnato le prossime avversarie di Juventus, Lazio e Atalanta agli ottavi della competizione. Ai bianconeri è toccato probabilmente l’accoppiamento più favorevole, i portoghesi del Porto, terzi in campionato alle spalle di Sporting Lisbona e Benfica e che in rosa possiedono una vecchia conoscenza del calcio italiano, Felipe Anderson. Impegni proibitivi per Lazio e Atalanta, che si troveranno di fronte due corazzate come il Bayern Monaco, campione in carica, e il Real Madrid, che ha eliminato l’Inter ai gironi. Bergamaschi che vivono, nonostante i buoni risultati delle ultime settimane, una situazione complicata, visto il diverbio tra Gasperini e Gomez che ha portato il fantasista argentino a sfogarsi sui social con un messaggio che sembrerebbe presagire un addio imminente. Tra gli altri accoppiamenti, gli scontri più spettacolari saranno quello che vedrà di fronte Barcellona e Psg e quello tra Atletico Madrid e Chelsea. Il Manchester City affronterà il Borussia Moenchengladbach, il Liverpool se la vedrà col Lipsia. Interessante anche la sfida tra Borussia Dortmund e Siviglia.

Sorridono invece le italiane impegnate in Europa League. Il Milan di Stefano Pioli pesca la Stella Rossa, allenata dall’ex interista Dejan Stankovic e la cui stella è l’italiano Diego Falcinelli. Roma sorteggiata con i portoghesi del Braga. Il Napoli affronterà gli spagnoli del Granada. Tra le sfide che si annunciano più affascinanti, Manchester United-Real Sociedad, Arsenal-Benfica, Lille-Ajax e Salisburgo-Villareal, a dimostrazione del livello molto alto della competizione. Il Tottenham di Mourinho se la vedrà con gli austriaci del Wolfsberg, il Leicester sorteggiato con lo Slavia Praga. Gli altri sedicesimi di finale: Dinamo Kiev-Club Brugge; Anversa-Rangers; Young Boys-Bayer Leverkusen; Krasnodar-Dinamo Zagabria; Molde-Hoffenheim; Maccabi Tel Aviv- Shaktar Donetsk; Olympiacos-PSV.

GIANLUCA RUFFINO