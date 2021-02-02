I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 34enne paternese Luigi Borzì, poiché ritenuto responsabile della violazione degli obblighi inerenti a...

SORVEGLIATO SI IMPROVVISA VENDITORE AMBULANTE DI CARCIOFI, ARRESTATO PATERNESE

Luigi Borzì, poiché ritenuto responsabile della violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.Senza patente, poiché revocatagli all’atto dell’irrogazione della misura di prevenzione, si è posto alla guida del proprio Fiat Fiorino per andare ad acquistare una partita di carciofi nel capoluogo etneo da rivendere in forma ambulante (abusiva) a Paternò.

È la giustificazione che ha fornito ai militari di pattuglia i quali, avendogli imposto l’alt sulla S.P. 12 e approfondendo il controllo, hanno potuto accertare e contestargli la violazione dell’obbligo di soggiorno e la guida senza patente.